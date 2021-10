Vaccini: oggi in Piemonte oltre 14mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, venerdì 1° ottobre, più di 14mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 14.731 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.928 è stata somministrata la seconda dose, 2081 immunodepressi hanno ricevuto la terza dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.480 i 12-15enni, 3.368 i 16-29enni, 2.212 i trentenni, 2.121 i quarantenni, 1.758 i cinquantenni, 590i sessantenni, 238 i settantenni, 1.163 gli estremamente vulnerabili e 172 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.016.281 dosi, di cui 2.774.680 come seconde e 20.917 come terze, corrispondenti all’84,8% di 7.092.020 finora disponibili in Piemonte.

L’85% dei pazienti Covid in terapia intensiva non è vaccinato

Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte l’85% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare dei 20 ricoveri attuali in terapia intensiva 17 riguardano pazienti non vaccinati (11 uomini e 6 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna). Dei 189 ricoveri in terapia ordinaria, i pazienti non vaccinati sono 99.

Rientro a scuola dopo un'assenza non Covid: basta l'autocertificazione

La Regione Piemonte in una nota di chiarimento all’Usr rivolta alle scuole precisa che non è necessario il certificato medico per il rientro in classe dopo un’assenza non Covid, è sufficiente l’autodichiarazione dei genitori. Tale autodichiarazione deve essere presentata anche nel caso di un solo giorno di assenza.