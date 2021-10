Anticipi: Casale fermato sul pari dal Vado

CASALE MONFERRATO - Un pari insoddisfacente per il Casale, che a un certo punto della gara si è trovato in vantaggio sia nel punteggio che nel numero di uomini in campo ma ha finito per vedere il Vado strappare un pareggio insperato.

I nerostellati erano passati in vantaggio alla fine del primo tempo con un tap-in di Candido, terzo gol in due partite, bravissimo ad arrivare per primo su un pallone non trattenuto da Cirillo su tiro di Rossini. Nella ripresa Martin direttamente da piazzato colpisce il palo, poi Casazza riceve la seconda ammonizione e il Vado rimane in dieci. Il Casale, forse per troppa sicurezza, abbassa la concentrazione e Lo Bosco con un'azione delle sue parte in progressione al centro e solo davanti a Dadone appoggia in rete il pari. Nel finale Rossini imbeccato da Casella mette incredibilmente fuori di testa quello che avrebbe potuto essere il 2-1.

Promozione, doppio acuto

In Promozione nei due anticipi bene le squadre alessandrine: l'Arquatese in campo alle 16 piega il Pozzomaina 2-1 con una doppietta di Simone Torre, la Gaviese chiude già nel primo tempo la pratica Cit Turin con la doppietta di Mutti e la rete di Lombardi, poi nella ripresa ci pensa La Neve a completare il poker e la partita.