Ecco come saremo: Tommaso Ghidini racconta l'Homo Caelestis

NOVI LIGURE — Il binomio tra il Ciampini Boccardo e lo studio del cosmo è ormai consolidato: per il quarto anno consecutivo, infatti, l’istituto superiore di Novi Ligure ospiterà la rassegna “Spazio alla conoscenza”, dedicata proprio allo studio dell’astronomia e dell’ingegneria aerospaziale.

Per l’evento inaugurale, sabato 9 ottobre al Museo dei Campionissimi, l’ospite d’onore sarà Tommaso Ghidini, ingegnere e alto funzionario dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, impegnato nelle più importanti missioni spaziali mondiali.

Ghidini aprirà la rassegna alle 15.30, presentando il suo primo libro “Homo Caelestis. L’incredibile racconto di come saremo”. L’autore – che aveva già l’anno scorso era stato protagonista con una conferenza sul programma spaziale “Moon Village 3D” – sarà intervistato dal giornalista Luigi Bignami.

Tommaso Ghidini spiegherà al pubblico la fervente passione che lo ha spinto a guardare al di là del cielo: l’uomo del futuro è proiettato verso una dimensione che non ha più confini. È lui stesso a rivoluzionare la propria natura, da Homo sapiens a Homo Caelestis.

Ciò che spinge l’uomo a sognare per realizzare e realizzarsi è l’amore, «perché l’amore è ambizioso». “Homo Caelestis” è la testimonianza di quanto possa fare la ricerca per l’umanità: il libro abbraccia l’intero arco di vita di un essere umano – dalla nascita alla morte – e racconta il rapporto di attrazione e sfida che lega l’uomo allo spazio.

Al termine della conferenza l'ingegnere dell'Esa sarà a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’istituto Ciampini Boccardo. Per partecipare in presenza sarà necessario esibire il green pass.