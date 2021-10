Maltempo, scuole chiuse ovunque. Lomellina interrotta

AGGIORNAMENTO ORE 16.20 — A causa della rottura improvvisa di una tubatura a Serravalle Scrivia alcune abitazioni sono rimaste senza acqua potabile. Sono interessate via Garibaldi, via Orti, via degli Angeli e via Palestro. I tecnici di Gestione Acqua stanno intervenendo.

ORE 16.10 — I Comuni di Novi Ligure, Arquata Scrivia, Fresonara, Predosa e Pasturana hanno disposto l'apertura dei Com, i centri operativi della Protezione civile.

ORE 16.00 — Sulla strada provinciale 155 Novi-Ovada è stato chiuso il ponte provvisorio sul torrente Albedosa, all'altezza di Pratalborato.

La Protezione civile della provincia di Alessandria comunica che sulla provinciale della Val Lemme il piano viabile è allagato dopo l'abitato di Carrosio.

ORE 15.55 — Anche il Comune di Novi Ligure ha deciso di tenere chiuse le scuole domani.

ORE 15.45 — Chiusi domani anche tutti i plessi che fanno riferimento all'istituto comprensivo Cornelio De Simoni, quindi Bosio, Capriata d'Orba, Carrosio, Francavilla Bisio, Gavi, San Cristoforo, Tassarolo e Voltaggio.

ORE 15.30 — È stata disposta per domani la chiusura di tutti i plessi scolastici che fanno riferimento all'istituto comprensivo Martiri della Benedicta, quindi Serravalle Scrivia, Stazzano e Cassano Spinola.

ORE 15.15 — Ad Arquata Scrivia il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

ORE 13.00 — A causa di uno smottamento da mezzogiorno è chiusa l'autostrada A26 Genova-Gravellona in direzione Nord nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e il casello di Ovada. Lo smottamento si è verificato al km 22 in prossimità della galleria Broglio. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 4 km di coda.

NOVI LIGURE — A causa del maltempo che imperversa sul basso alessandrino è stata disposta la chiusura della strada provinciale 158, tra Novi Ligure e Gavi. La strada "della Lomellina" è chiusa all'altezza del bivio per Tassarolo, che quindi è raggiungibile.

Intanto l'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha diramato un bollettino di allerta meteo per le prossime 36 ore. L'allerta è di livello arancione per le valli Borbera e Scrivia, mentre è di livello rosso per la val Lemme, la valle Orba e la valle Bormida.

