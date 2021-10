Mountain bike, Cinghiali in evidenza alla Piemonte Cup

NOVI LIGURE — Gare in terra piemontese per i gruppi agonistici della scuola di mountain bike I Cinghiali: i più grandi in quel di Canelli e i più piccoli a Trivera.

Piemonte Cup

A Canelli si è disputata l’ultima prova della Piemonte Cup. Molto impegnativo il percorso, con salite molto lunghe e ripide. Tra gli esordienti del primo anno ha conquistato il podio Leonardo Focante, biker di Novi Ligure che ha chiuso terzo perdendo una posizione nelle ultime battute di gara per una scivolata. Una medaglia di bronzo arrivata nella sua prima stagione tra gli agonisti essendosi avvicinato al mondo del ciclismo solo lo scorso anno.

Bene anche gli altri due esordienti della categoria secondo anno. Amedeo Chiappuzzo ha chiuso decimo mentre Jacopo Baccaglini ha ottenuto la quindicesima piazza. Tra le allieve, Matilde Tacchino chiude la sua prova in ottava posizione. Prima esperienza in gara per Matteo Margiotta, nella categoria Junior.

Trofeo Primavera

A Trivera invece ultima prova del Trofeo Primavera. Ottime le performance di Valentina Festa, vittoriosa in categoria G1. Terzo gradino del podio per Zoe Abbondanza tra le G2. Per la categoria G3, vince il campionato Matilda Fossati. In G5, Sofia Campi conquista il primo posto e Gioia Raimondo il secondo.

Nonostante quattro vittorie su cinque prove chiude in seconda piazza Edoardo Raimondo. Terzo gradino per Davide Ghezzi tra i maschi G4. Secondo e terzo a pari punti chiudono Tommaso Fossati e Alessandro De Nardi nella categoria G5.

Le premiazioni finali del campionato si svolgeranno all'ultima gara in programma a Novi Ligure il 24 ottobre, con una grande festa di fine stagione al Parco Castello.