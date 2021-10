Visite senologiche, ottobre mese della prevenzione con i Rotary

Visite senologiche gratuite grazie al progetto “Ottobre rosa” del Rotary Club Gavi Libarna. Fino alla fine del mese sono in programma appuntamenti a Gavi, Serravalle Scrivia, Vignole Borbera e Cabella Ligure. Le visite saranno effettuate dalla dottoressa Maria Grazia Pacquola.

«Ogni cammino inizia con un primo passo – dicono i Rotary – E la visita senologica è un primo passo, per iniziare un percorso virtuoso che ha come obiettivi la vita e la sua buona qualità. Durante la visita senologica una donna incontra un professionista, in uno spazio dedicato, per un tempo dedicato, in cui parlare liberamente, per stemperare paure e ansie, per informarsi, capire, scegliere, controllare, proseguire con più consapevolezza. Questa è la visita senologica che vorremmo offrire nel mese di ottobre, il mese “rosa” della prevenzione femminile, andando sul territorio».

Le visite sono in programma il 9 ottobre a Vignole Borbera (prenotazione al numero 0143 67162 o presso la farmacia Di Matteo e visite al Polifunzionale), il 16 e 17 ottobre a Gavi (prenotazione al numero 345 1078379 o presso la Cri e visite alla scuola elementare di piazza Dante), il 23 ottobre a Serravalle Scrivia (prenotazione e visita presso lo studio della dottoressa Balestrero, 0143 65156) e infine il 30 ottobre a Cabella Ligure (prenotazione e visite presso la farmacia Odino 0143 99074).