L'Outlet di Serravalle offre una seconda vita agli abiti usati

SERRAVALLE SCRIVIA — L’Outlet di Serravalle Scrivia abbraccia il progetto “Recycle your fashion”, un’iniziativa che punta a dare una seconda vita agli abiti dismessi.

Aderire all’iniziativa è semplice. Basta lasciare gli abiti al guest service dell’Outlet. I vestiti saranno ispezionati per stabilirne il miglior riutilizzo. Quelli in buone condizioni saranno donati per essere riutilizzati, mentre gli altri saranno trasformati in nuovi abiti o tessuti.

Per ringraziare i clienti che aderiscono al progetto, il centro commerciale offre una card per un ulteriore 10 per cento di sconto nei negozi aderenti all’iniziativa. Attraverso il sito internet e sui suoi canali social, Serravalle Designer Outlet terrà i clienti informati sull’andamento del progetto e sulle risorse ottenute e il loro nuovo impiego.

«Crediamo molto in questo progetto, che racchiude in sé i principi dell’economia circolare», commenta il general manager del centro Matteo Migani.

In questi anni l’Outlet ha cercato di diventare sempre più “verde”. L’energia elettrica utilizzata è 100 per cento green e sono stati posizionati pannelli fotovoltaici su circa 1.800 metri quadrati di copertura. Nel centro inoltre c’è un sistema di riciclo delle acque del nuovo parco acquatico per l’irrigazione delle aree limitrofe e un apparato di controllo automatico per accensioni e spegnimenti programmati delle luci, attivazione pompe e così via che permette di limitare gli sprechi di energia e acqua. Infine i rifiuti vengono riciclati attraverso la gestione diretta della raccolta differenziata in cui sono coinvolti tutti i negozi del centro.