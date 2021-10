Giornate Fai, visite guidate alle dimore patrizie di Novi

NOVI LIGURE — Sabato e domenica tornano le Giornate Fai d’autunno, che a Novi Ligure propongono un percorso su “Vita domestica e collezionismo nelle dimore patrizie di Novi” che si soffermerà su palazzo Cavanna poi Cassissa in via Roma e palazzo Spinola di Variana in via Gramsci (per i soli iscritti Fai sarà possibile visitare anche palazzo Doria di Tursi).

Le visite saranno condotte dai volontari della Delegazione Fai novese, dal Gruppo Giovani e dagli studenti del liceo Amaldi. I visitatori potranno sostenere il Fai con un contributo a partire da 3 euro per ciascuna visita. La donazione online consentirà anche la prenotazione. Necessario esibire green pass.

Del palazzo Cavanna-Cassissa, di cui si visiterà in particolare il piano nobile – oggi sede bancaria – l’attenzione si concentrerà sulla storia dei fratelli Cavanna, Giuseppe e Gio.Tommaso, quest’ultimo prelato collezionista di libri al quale si deve il primo nucleo della biblioteca pubblica di Novi. Alla sua figura si può assegnare la committenza della decorazione della volta del salone principale del palazzo, riccamente affrescata con scene mitologiche.

La visita al settecentesco palazzo degli Spinola di Variana è arricchita dal racconto delle vicende dei proprietari di fine Ottocento-inizio Novecento, attraverso i mobili, le suppellettili e gli oggetti conservati nelle stanze del piano nobile, che consentono inoltre di tracciare un ritratto della vita della borghesia dell’epoca.

Nel palazzo Doria di Tursi si avrà invece modo di apprezzare una collezione di dipinti e arredi prevalentemente sei-settecenteschi provenienti dall’area ligure-piemontese custoditi all’interno di due sale del piano nobile. La visita sarà inoltre l’occasione per conoscere le curiose e rocambolesche vicende del fondatore del palazzo, Gio. Andrea II Doria del Carretto.

I palazzi Cavanna-Cassissa e Spinola di Variana saranno aperti sabato 16 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 17 ottobre, con orario continuato, dalle 10.30 alle 18.30 (ultima visita alle 18.00). Le visite al palazzo Doria di Tursi – dedicate ai soli iscritti Fai – avranno luogo domenica 17 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 (ultima visita alle 18.00).