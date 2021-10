Musical Lab, con la Bisarca a scuola di teatro, danza e canto

NOVI LIGURE — Il laboratorio di musical della compagnia teatrale La Bisarca di Novi Ligure compie dieci anni: era infatti l’anno scolastico 2011/2012 quando si tenne il primo Musical Lab. Oggi la compagnia è pronta a ripartire e riattivare i laboratori, grazie anche al contributo del Comune.

I corsi sono aperti a tutti i ragazzi delle scuole. Tre le opzioni: il Musical Lab vero e proprio, per ragazzi delle scuole superiori (15-18 anni), si terrà ogni giovedì dalle 19.30 alle 21.30. Per i bimbi della scuola elementare (7-10 anni) è invece previsto il Musical Lab Junior, ogni martedì dalle 18.00 alle 20.00. Infine, Musical Lab Junior Plus per i ragazzi delle scuole medie (11-14 anni), ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

Sono anche previsti tre open day con La Bisarca per conoscere meglio l’offerta formativa: 14 ottobre per le scuole superiori, 26 ottobre per le scuole medie e 28 ottobre per le scuole elementari. L’inizio dei corsi è previsto presso il Centro Danza Borello di Novi Ligure e il costo per la partecipazione è di 12 euro per l’iscrizione all’associazione più un contributo mensile di circa 20 euro. Il numero dei partecipanti limitato. Per info, labisarca@hotmail.it.

La durata prevista dei laboratori è di 8 mesi (da ottobre a maggio) e le attività programmate prevedono una serie di incontri a cadenza settimanale di 2 ore circa ciascuno.

Si tratterà di un corso “culturale-teatrale”, ma allo stesso tempo creativo e divertente, con lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro amatoriale, e in particolare al mondo del musica. Saranno forniti alcuni concetti di base, come elementi di recitazione, impostazione vocale e dizione, canto (corale e solista) e danza.

Ma lo scopo è anche dare il via a una attività giovanile costruttiva, favorendo la formazione di gruppi di ragazzi che possano sfruttare le ore passate insieme per fare amicizia, socializzare e imparare le convivenze all’interno della società, e – perché no – vincere la timidezza in un ambito del tutto particolare come quello del teatro.

Il corso terminerà anche quest’anno con la realizzazione di un vero e proprio musical a teatro come saggio finale, in cui saranno coinvolti tutti i partecipanti.