Unitre, l'inaugurazione dei corsi è in musica

NOVI LIGURE — L’Unitre di Novi Ligure compie 35 anni di onorato servizio. Fondata nel 1986 dalla colta personalità di Enrico Mazzoni, e da allora rappresentata da Ada Geraldini Caraccia, questa realtà culturale del novese ha continuato anno dopo anno a proporre corsi, escursioni e incontri conviviali, tanto che c’è voluta una pandemia per sospenderne le lezioni.

Ma il direttivo dell’Unitre ha lavorato tutta l’estate per presentare il programma dell’anno accademico 2021/22, che prenderà il via oggi con una anteprima in musica.

Alle 15.30, infatti, presso la biblioteca civica di via Marconi 66, ci sarà il primo appuntamento con il saluto della presidente Ada Geraldini Caraccia, della direttrice dei corsi Patrizia Orsini e della sua vice Maria Angela Soatto. Seguirà il recital pianistico di Gianluca Faragli “Fantasie pianistiche”.

Le vere e proprie lezioni inizieranno giovedì 14 con una riflessione di don Livio Vercesi sul sentimento religioso nel nuovo millennio e poi il 19 con una lezione su Emily Dickinson di Giannina Bisio Campastro. Seguiranno Bruno Soro, che tratterà di economia e politica economica con la verve e l’originalità che lo contraddistinguono (21 ottobre), ed Elisabetta Soro che suggerirà come difendersi dai virus con uno stile di vita consapevole e potenziando le nostre difese immunitarie (26 ottobre). L’ultima lezione del mese di ottobre, tenuta dalla professoressa Soatto, sarà dedicata alla Russia (28 ottobre).

Le lezioni si tengono in biblioteca martedì e giovedì alle 15.30. Gli incontri si svolgono nel rispetto delle norme anti-Covid.