Centro vaccinale, le nuove date di apertura nel mese di ottobre

NOVI LIGURE — Proseguirà fino a fine mese a Novi Ligure la campagna di vaccinazione con accesso diretto senza prenotazione. Per chi ancora non ha effettuato la prenotazione della prima dose, infatti, fino al 31 ottobre sarà possibile vaccinarsi con la modalità di accesso diretto presentandosi presso uno dei centri vaccinali, dalle 9.00 alle 12.00, tutti i giorni di apertura.

L'hub vaccinale allestito al centro fieristico Dolci Terre sarà aperto domani, 15 ottobre, e poi nei giorni 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 ottobre; chiuso il 16, 17, 23, 24, 29, 30 e 31 ottobre.

Nel frattempo sono iniziate anche le somministrazioni della “terza dose” a immunodepressi e over 80. Le dosi aggiuntive vengono somministrate un certo periodo dopo la seconda dose (6 mesi per gli over 80, 28 giorni per immunodepressi) su convocazione via sms da parte dell’Asl.

Da lunedì 18 ottobre partiranno le somministrazioni delle dosi aggiuntive per gli over 60. Fino a fine mese chi ha un’età compresa tra i 60 e i 79 anni e ha maturato i requisiti per la dose aggiuntiva (almeno 6 mesi dalla seconda dose) potrà presentarsi in uno degli hub vaccinali Asl per ricevere la vaccinazione in accesso diretto. Dal mese di novembre, invece, sarà possibile prenotare l’appuntamento per la dose aggiuntiva direttamente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

Per ottimizzare le somministrazioni delle dosi addizionali, nelle prossime settimane sono previste riaperture speciali di alcuni centri vaccinali come Arquata Scrivia, Basaluzzo e Gavi.