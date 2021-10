Mountain bike, i Cinghiali calano il poker al trofeo regionale

CANELLI (ASTI) — E poker è stato. Per la quarta volta consecutiva le ragazze e i ragazzi della scuola di mountain bike I Cinghiali di Novi Ligure hanno conquistato il challenge regionale Mtb Trophy vincendo la prova di domenica scorsa in quel di Canelli.

Dominio indiscusso fin dalla prima gara della stagione quando la squadra novese si è subito portata in testa alla classifica senza che nessun’altra società la potesse impensierire. I Cinghiali si confermano il team da battere nelle categorie giovanili piemontesi. Il lavoro dei maestri e dei direttori sportivi ha portato una notevole crescita di tutto il gruppo che è diventato un punto di riferimento sportivo in città e non solo. La scuola raccoglie atleti che giungono a Novi da tutta la provincia.

I Cinghiali intanto sono già proiettati verso un altro importante evento, la gara di chiusura della stagione che si svolgerà a Novi Ligure il 24 ottobre. Fervono infatti i preparativi nel Parco Castello per accogliere nel migliore dei modi le tante squadre che parteciperanno alla manifestazione.

In castello si terranno le premiazioni finali di ben due challenge: il Trofeo Primavera, che premia i corridori individualmente e il challenge Mtb Trophy. Per le premiazioni interverranno esponenti della Federazione Ciclistica Italiana e anche autorità cittadine per salutare i tanti ragazzi che la mountain bike giovanile sta raccogliendo.

La scorsa domenica altri due importanti risultati sono arrivati da Pietro Moncalvo, terzo a Lessona nel campionato regionale d’inverno tra gli Allievi, e da Amedeo Chiappuzzo che ha concluso la sua gara in undicesima piazza tra gli Esordienti 2. Purtroppo una caduta a metà gara ha estromesso Leonardo Focante mentre era nelle posizioni di testa e si stava giocando un piazzamento di tutto rilievo tra gli Esordienti del primo anno.