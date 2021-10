«Parco Castello, ripartire da manutenzione e videosorveglianza»

NOVI LIGURE — Valorizzare il parco castello: la proloco di Novi Ligure non abbandona la propria missione e anzi guarda con speranza al futuro. Le difficoltà ci sono, spiega il presidente Marco Barbagelata, ma ci sono stati anche «interventi di manutenzione del verde con il taglio degli alberi pericolanti e la pulizia dei sentieri» e gli atti di vandalismo sono diminuiti grazie alla «presenza più frequente della polizia municipale dei carabinieri». La sicurezza, poi, dovrebbe ulteriormente aumentare con l'installazione che avverrà a giorni di otto telecamere di videosorveglianza da parte del Comune.

«Sono i primi passi verso una completa rivalutazione del parco, per farlo ritornare un luogo frequentato regolarmente da parte delle famiglie di Novi come accadeva un tempo», ha detto Barbagelata. Fondamentale rimane ovviamente il lavoro dei volontari della proloco, ancor di più in questi mesi difficili a causa della pandemia.

Barbagelata, che è anche vicepresidente della Consulta del Commercio, ha sottolineato che il calendario pensato dell’assessore alla Cultura Andrea Sisti per evitare la sovrapposizione tra eventi può aumentare la forza attrattiva della città, ampliando anche l’offerta di iniziative.

«Riaprire la torre e i sotterranei, valorizzare il patrimonio storico e artistico della città, raccogliere i fondi per allestire periodicamente una navetta affinché disabili, anziani, bambini piccoli e mamme possano salire al parco, tenere alta l’attenzione nei confronti del principale polmone verde cittadino sono gli obiettivi che la proloco di Novi si pone», dice Barbagelata.

Molte attività sportive già si svolgono al parco: è la casa di eventi importanti come quello di mountain bike che si svolgerà il 24 ottobre organizzato dalla scuola dei Cinghiali, ma negli ultimi mesi è tornata la banda musicale per il concerto della Madonna della Neve e ci sono state rievocazioni storiche e incontri con artisti.