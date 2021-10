Asili nido, da ora priorità ai novesi e alle coppie di lavoratori

NOVI LIGURE — Novità per gli asili nido comunali a Novi Ligure. L’altra sera è stato approvato il nuovo regolamento di gestione, che prevede un “diritto di precedenza” per le famiglie residenti in città e per quelle in cui entrambi i genitori lavorano.

L’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Sisti ha precisato che le modifiche al regolamento rispondono a un cambiamento introdotto da un decreto a valenza nazionale, che prevede un nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni.

Tra le principali modifiche si stabilisce una precedenza per le famiglie residenti e si specifica che l’iscrizione agli anni successivi al primo è vincolata al pagamento delle rette dell’anno precedente.

Si prevede, inoltre, che il servizio di frequenza a tempo pieno sia prioritariamente destinato ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono lavoratori (clausola proposta dal consigliere Simone Tedeschi).

L’apertura estiva si potrà prolungare per tutto il mese di luglio in presenza di richiesta da parte delle famiglie. Infine è prevista la riduzione della retta in caso di chiusure straordinarie di durata pari almeno a una settimana, come è successo lo scorso anno a causa della zona rossa legata all’emergenza Covid.

Le modifiche al regolamento per gli asili nido comunali sono state approvate all’unanimità dal consiglio comunale.