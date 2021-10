"Puro e disposto a salire alle stelle", omaggio letterario a Chaves

NOVI LIGURE — “Puro e disposto a salire alle stelle”, curato da Marcus Risso, è il volume che raccoglie e riordina le riflessioni di Andrea Chaves sull’opera dantesca esplorandone le connessioni con l’esperienza vissuta da Andrea nella sua vita di sportivo, poeta e divulgatore della Divina Commedia. Il volume è impreziosito poi dalle testimonianze di chi ha fatto parte del percorso di Andrea: amici, compagni e maestri. Tra queste spicca il contributo del professor Giuseppe Ledda, dantista e docente di letteratura all’Università di Bologna.

Marcus Risso insieme a Yonny Chaves Lopez e Patrizia Marchesotti, i genitori di Andrea, ha presentato il suo lavoro in anteprima in diretta streaming sulla pagina Facebook di Edizioni Epoké. Il libro è già disponibile per l'acquisto e venerdì 22 ottobre alle 17.30 sarà presentato in biblioteca a Novi Ligure. Oltre all'autore e ai genitori di Andrea, ci saranno l'assessore alla Cultura Andrea Sisti e Michele Maranzana, preside del liceo Amaldi.

Dantedì, la città rende omaggio al Sommo Poeta con un anno di eventi Si parte oggi con tre appuntamenti. Andrea Scotto proporrà una conferenza sul rapporto tra Dante e il nostro territorio

Chaves, da Novi a Bologna

Andrea Chaves Lopez, nato a Novi Ligure il 22 agosto 1996, fu cultore di Dante, poeta e alpinista. Ebbe una vita intensa, appassionata e generosa. Diplomato con lode al liceo Amaldi di Novi, frequentava la facoltà di Lettere moderne presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Fu pilota di aliante, cintura nera di karate, podista, appassionato di mountain trail e alpinista di straordinario talento. Appassionato di Dante e della Divina Commedia, aveva il sogno di diventare docente universitario per restituire ai giovani tutta la bellezza del suo pensiero e della sua opera. Ebbe un’intensa attività di divulgatore: a Novi Ligure, a Serravalle Scrivia e poi a Ravenna. Si è spento l’8 settembre 2017 durante una scalata in solitaria sull’impegnativa via Major del Monte Bianco, travolto da una scarica di pietre e ghiaccio.

I riconoscimenti per Andrea Chaves

Molti sono stati i riconoscimenti ricevuti dopo la sua scomparsa: dal 2018 gli è stato dedicato il “Premio multimediale nazionale Andrea Chaves”; sempre nel 2018 il Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna gli ha assegnato il prestigioso premio “Lauro Dantesco ad honorem”; nel 2019 è stata inaugurata la Sezione Didattica Dantesca “Andrea Chaves” nella Biblioteca del Centro Dantesco.

Chaves, "Il poeta e le montagne"

Nel 2018 viene pubblicato “Andrea Chaves – Il Poeta e le montagne” di Marcus Risso che ripercorre la sua biografia. «”Un uomo che si visse fino in fondo”: in questa epigrafe, da lui stesso dettata, Andrea Chaves sentiva descritta la sua vita di giovane che in tutto era teso ad andare oltre» si legge nel volume.

Sul canale YouTube “Andrea Chaves: Il poeta e le sue montagne” sono presenti numerosi video di relazioni e canti della Divina Commedia e delle sue scalate in montagna, girati in presa diretta.