Mountain bike sotto la torre, i Cinghiali fanno festa a Novi

NOVI LIGURE — Sarà una grande festa dello sport quella che si terrà domenica al parco castello di Novi Ligure, una giornata dedicata al ciclismo giovanile, quel vivaio che potrebbe portarci nuovi campioni. Quasi tutto è pronto nel polmone verde che sovrasta la città dall’alto. La regia è affidata alla scuola di mountain bike I Cinghiali, ormai realtà ciclistica, che ha voluto portare a Novi Ligure un grande evento in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana che proprio al castello premierà le ragazze, i ragazzi e le squadre che si sono distinte nel Trofeo Primavera e nel Mtb Trophy nella stagione 2021.

Mtb sotto la torre

Il parco è stato sistemato al meglio, grazie anche all’aiuto dei ragazzi e dei genitori, per ospitare gli oltre trecento iscritti. La festa del ciclismo piemontese sarà condivisa con le tante squadre che sopraggiungeranno da Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta per arrivare fino dalla Toscana e più precisamente dall'Isola d’Elba, che ha grandi tradizioni ed è stata teatro di gare di altissimo livello nella mountain bike.

Tutte le squadre piemontesi ritornano a Novi Ligure sempre con grande entusiasmo. Il parco cittadino infatti si presta alla perfezione per la pratica della mountain bike e il percorso creato dai direttori sportivi della squadra novese è ritenuto da tutti divertente, tecnico e anche impegnativo dal punto di vista fisico, il tutto con la massima attenzione alla sicurezza.

La gara è riservata alle categorie giovanissimi, con fasce di divisione per età che vanno dai 7 ai 12 anni. Si svolgerà anche una prova promozionale per i bimbi con meno di 7 anni e per tutti i bambini non tesserati che vorranno provare ad affrontare un percorso di mtb. Da sette anni a questa parte, inoltre, la gara “Mtb sotto la torre” è intitolata Trofeo Acos, un segnale di collaborazione che continua.

Sofia Campi vince in Toscana

Passando alla cronaca sportiva, da sottolineare la performance di Sofia Campi che domenica scorsa si è cimentata in una gara tipo Eliminator andando a vincere in terra Toscana. Si è cimentata in questa specialità che prevede batterie veloci su un percorso di poche centinaia di metri. Per ogni batteria partono quattro biker, due passano alle fasi successive mentre due vengono eliminati fino ad arrivare con i migliori quattro che si disputano la finale. Sofia Campi ha dominato tra le ragazze della categoria G5 dimostrando grande velocità in una disciplina molto spettacolare e divertente.

Sofia Campi