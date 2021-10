SPINETTA MARENGO - ORE 16.30 - La vittima dell'incidente è Monica Colaciuri, classe 1972, residente a Novi Ligure. La donna ha perso la vita all'interno dell'autovettura rimasta coinvolta in un tamponamento tra due mezzi pesanti. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, mentre i soccorsi sono stati gestiti dai Vigili del Fuoco e dagli operatori del 118. Le indagini sulla dinamica dei fatti sono aperte.

ORE 15.25 - Tragedia sulla ex strada statale 10. Una donna - della quale ancora non si conoscono le generalità - ha perso la vita, mentre un altro passeggero è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

ORE 15.00 - La strada che porta a Spinetta, arrivando da Novi Ligure, Tortona e Alessandria, è bloccata.



La Polizia stradale ha delimitato il luogo del grave incidente che sarebbe avvenuto all’altezza di Alessandria Auto.

ORE 14.50 - Incidente stradale poco fa lungo la strada che da Novi porta al cavalcavia di Spinetta. Si tratterebbe di un frontale ma, al momento, non si conoscono particolari.

Sarebbero coinvolti due mezzi pesanti e un’auto. Sul posto stanno intervenendo i medici del 118 e i Vigili del Fuoco. Seguono aggiornamenti.