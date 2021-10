Comandano Luese Cristo e Asca. Tutti i risultati di giornata

ALESSANDRIA - Gol, emozioni, conferme importanti e anche sorprese difficili da ipotizzare alla vigilia. Sui campi della provincia è stata una domenica ricchissima di spunti, che proviamo a sintetizzare.

In serie D vittorie di cemento per Casale e Hsl Derthona: la squadra di Sesia regola Pont Donnaz con una rete di Ricciardo a tre minuti dalla fine, mentre Hsl Derthona - con una rimonta incredibile - sbriga la pratica Imperia. Per entrambe la vetta è vicina.

Per quanto riguarda l'Eccellenza l'Acqui si prende il derby. Un grande Guazzo trascina la formazione di Arturo Merlo, capace di superare 4-1 un Castellazzo che recrimina per la direzione arbitrale. In classifica i bianchi volano, mentre la compagine guidata da Fabio Nobili conferma il momento di difficoltà.

Promozione: Luese Cristo (3-0 a Torino contro Pozzomaina) e Asca, 2-1 in casa contro Mirafiori grazie alla doppietta di Pasino, sono in testa alla classifica. Bene, anzi benissimo la PastorStay, mentre non conosce la fine la crisi dell'Ovadese. Per Raimondi il vantaggio e il rigore parato da Gaione rappresentano solo un'illusione, ma San Giacomo si salva nel finale.

In Prima Categoria continuano a vincere Felizzano e Fulvius, ma meritano una menzione speciale anche il San Giuliano Nuovo (1-1 a San Damiano) e la Spinettese, corsara a Solero.

In Seconda la Frugarolese ringrazia Rossini e Giordano, anche se il personaggio di giornata è Diego Fossati del Sale, capace di raggiungere quota 300 reti in carriera. Chiusura dedicata alla Terza, dove spiccano i larghissimi successi di Fortuna Melior e Junior Asca.