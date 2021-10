Edoardo Moncalvo è il nuovo assessore al Bilancio di Novi

NOVI LIGURE - Edoardo Moncalvo è il nuovo assessore al Bilancio del Comune di Novi Ligure. Il giovane consigliere della Lega è stato nominato ufficialmente ieri dal sindaco Gian Paolo Cabella. Moncalvo, 25 anni, è chiamato a sostituire Maurizio Delfino, entrato in giunta a ottobre dell’anno scorso e rimasto in carica appena un anno.

Se con Delfino l’amministrazione comunale si era affidata a un uomo dalla grande competenza tecnica, con Moncalvo al contrario sceglie un giovane alla sua prima importante esperienza. Per Moncalvo si tratterà quindi di una sfida davvero probante.

Moncalvo, laureando in giurisprudenza, è un consigliere di stretta osservanza leghista. Eletto nel 2019 con 65 preferenze, lavora presso la Regione Piemonte come assistente del gruppo della Lega. Recentemente inoltre è stato nominato coordinatore dei giovani novesi del Carroccio.

La nomina del nuovo assessore avviene in un momento molto delicato. Siamo nel bel mezzo della procedura per la vendita del Cit, l’azienda novese di trasporto pubblico locale. Martedì la commissione incaricata – formata dai dirigenti comunali Roberto Moro e Lorenza Monocchio e da Antonio Camposeo, esperto dell’Agenzia per la mobilità piemontese – analizzerà le offerte tecniche pervenute.

Moncalvo inoltre avrà il compito di illustrare il nuovo Dup per il triennio 2022/2024, il documento unico per la programmazione. L’analisi del Dup era in programma alla scorsa seduta del consiglio comunale, il 18 ottobre, ma era stata rimandata. Il giorno dopo, fulmine a ciel sereno, Maurizio Delfino aveva presentato le proprie dimissioni: è il terzo assessore della giunta Cabella che viene sostituito dall’inizio del mandato.

Per diventare assessore, Moncalvo dovrà rassegnare l’incarico da consigliere comunale. Al suo posto subentrerà Barbara Garrone, sempre del gruppo della Lega (che quindi a parte il segretario Giacomo Perocchio sarà tutto composto da donne, essendoci pure la capogruppo Luisa Baruffa, Eleonora Gatti e appunto Barbara Garrone). Moncalvo dovrà inoltre essere sostituito come presidente della commissione consiliare Urbanistica.