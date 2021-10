I Vigili del fuoco salvano un capriolo caduto in una vasca recupero acque

ARQUATA SCRIVIA - Oggi, intorno alle ore 13, i Vigili del Fuoco di Alessandria - Distaccamento di Novi Ligure sono intervenuti ad Arquata Scrivia a seguito di richiesta per soccorso di un capriolo caduto in una vasca di recupero acque, con alte pareti, che impedivano di uscire in modo autonomo.

I pompieri, una volta raggiunto l'animale, dopo averlo immobilizzato e imbragato sono riusciti a portarlo illeso in zona sicura.