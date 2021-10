Musicanovi, in concerto c'è il flauto di Giuseppe Nova

NOVI LIGURE — Secondo appuntamento della rassegna Musicanovi, domani sera a Novi Ligure. Alle 21.00 di venerdì 29 ottobre, l’auditorium Casella (ex caserma Giorgi, via Verdi) ospiterà il concerto “Solo per passione”, con la partecipazione del flautista Giuseppe Nova e dei cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria: Massimo Barbierato e Marco Mascia ai violini, Alessandro Buccini alla viola, Luciano Girardengo al violoncello, Elio Rabbachin al contrabbasso.

L’appuntamento propone un programma che spazia dal periodo barocco (Vivaldi, Bach) a trascrizioni di brani operistici (Verdi, Bizet) e un repertorio di colonne sonore (Trovajoli, Piazzolla, Morricone).

Giuseppe Nova è considerato uno tra i più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione. Il Washington Post lo ha definito «affascinante» nella sua interpretazione nella capitale statunitense. Ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra sinfonica della Rai iniziando una brillante carriera in tutto il mondo. Invitato quale esperto di strumento presso il Conservatorio superiore di Losanna e di Lione, insegna presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Numerose le registrazioni discografiche al suo attivo.

La rassegna Musicanovi è organizzata dall’associazione Alfredo Casella in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Posto unico 10 euro (ridotto 5). Info e prenotazioni: associazione.casella@libero.it oppure 347 6564484.

Il programma di Musicanovi 2021