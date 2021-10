Diapositive dal mondo, ad Arquata gli scatti dell'Italia meridionale

ARQUATA SCRIVIA — Riprendono alla Soms di Arquata Scrivia gli appuntamenti con “Diapositive dal mondo”, che da 21 anni ormai tiene compagnia ai partecipanti con l’illustrazione di viaggio in Italia e all’estero. Stasera, venerdì 29 ottobre alle 21.00, sarà possibile ammirare gli scatti realizzati da Vito Costantini in Italia meridionale.

Un viaggio per riscoprire le meraviglie della nostra terra, che parte da Mantova in direzione sud attraversando la Toscana, l’Umbria, il Lazio e infine Napoli, Caserta, la costiera Amalfitana, la costiera Sorrentina fino ad arrivare in Sicilia. Forse troppo poco conosciuta dagli italiani, offre tesori d’arte unici, la cui posizione al centro del Mediterraneo ne ha fatto un punto d’incontro di tutte le genti e le culture mediterranee.

Anche qui moltissimi i luoghi da visitare, tra cui Taormina, l’Etna, Catania, Aci Castello, Acitrezza, Siracusa, Noto, Modica, Agrigento, Palermo, Monreale e le Isole Eolie. Poi il ritorno, con soste a Matera, Alberobello, Lecce e il Gargano.

Un viaggio intensissimo che ha suscitato continue emozioni, confermando, ancora una volta, quanto il territorio italiano sia incredibilmente ricco non solo di storia e cultura millenaria, ma anche di usi e tradizioni locali, splendidi paesaggi naturali, senza dimenticare l’aspetto enogastronomico tipico di ogni singola regione.

La rassegna “Diapositive dal mondo” è organizzata da Nord Sud Ovest Est e dall’agenzia Avventure nel mondo di Roma attraverso i suoi coordinatori locali, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo del Comune di Arquata Scrivia. Ingresso gratuito, obbligatorio green pass e mascherina. Info Ezio Balostro (334 3232516) o Daniele Cipollina (0143 666039).