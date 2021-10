Roberto Paravagna racconta Paul McCartney oltre i Beatles

SERRAVALLE SCRIVIA — Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di musica. Questa sera alle 21.00 in biblioteca a Serravalle Scrivia verrà infatti presentato “Paul McCartney: oltre i Beatles”, l’ultimo libro di Roberto Paravagna. Si tratta di un libro che esplora alcuni aspetti meno conosciuti del personaggio Paul McCartney che, per alcuni, rappresenta “il Beatle più Beatle di tutti”.

Si parte raccontando un po’ delle sue radici nella città – Liverpool – dove crebbe e trascorse il periodo della sua adolescenza, una città per lo più operaia, dove il padre lavora nel settore del cotone, cercando di scoprire come nacque e si sviluppò il personale rapporto con la musica del celeberrimo Beatle.

Poi un tuffo nella famosa “Swinging London”, la Londra alla moda di quegli anni Sessanta, dove McCartney incontrò la pittura più da vicino, dando così inizio a un ancora più nuovo rapporto con questa forma artistica che gli avrebbe permesso di realizzare nel tempo oltre 500 dipinti.

McCartney oltre i Beatles

Di pagina in pagina, si segue il Beatle nel suo più recente amore per le partiture classiche, le musiche per balletto, la letteratura per ragazzi e anche le sue molte battaglie dalla parte di chi lotta per la salvaguardia dell'ambiente, per un mondo più pulito, per un maggiore rispetto nei confronti di tutti gli animali.

Non dimentichiamoci che Paul ha dato un forte contributo – materialmente, ma anche solo mettendoci la faccia – alle varie campagne sull’alimentazione più sana, più pulita, più in linea con un rispetto maggiore della nostra unica Terra, contro le armi, contro le mine anti uomo.

Inoltre, questo libro vuole curiosare in alcune sue esperienze che si potrebbero definire “laterali”, nelle tante onorificenze che gli sono state attribuite in tutto questo tempo, per non parlare di una pagina riservata alle sue tante chitarre e strumenti, chiusi (immaginiamo) in una stanza magica nella quale molti come l’autore vorrebbero entrare di nascosto!

Nel libro c'è tutto questo e altro ancora. Chi conosce Paul McCartney solo per le sue bellissime canzoni sarà conquistato dalla sua grande energia, creatività e umanità: è un personaggio che ci sorprende tutti per l’inesauribile curiosità con cui è sempre pronto ad accogliere nuovi stimoli e nuove sfide. I Beatles stanno sullo sfondo, si sentono ma non si vedono.

Chi è Roberto Paravagna

Roberto Paravagna è giornalista, autore e musicista. Ha iniziato la sua attività professionale nel 1977 – l’anno della liberalizzazione dell’etere, e del suo esame di compositore alla Società degli Autori – scrivendo numerose trasmissioni radio e televisive che hanno occupato le più diverse fasce d’ascolto, dai più piccoli agli adulti. Negli anni ha iniziato a collaborare anche con alcune testate giornalistiche per le quali ha scritto di musica e spettacolo. Di rilievo, la sua collaborazione con Radio Radio-2 dove ha condotto uno speciale in sei puntate sui Beatles in Italia, con Radio Vaticana per la quale ha condotto diversi speciali dedicati a importanti figure della Chiesa, con Sky Sport Formula 1, dove per diverse stagioni ha prestato la voce alla trasmissione Hightech, con Italia 7 Gold. Sua è la voce fuori campo di alcuni documentari inseriti nel menù della trasmissione Geo & Geo.