Sport per tutti, la Pozzolese Volley "regala" una seconda chance

Sport post pandemia, La Pozzolese regala la seconda chance nel volley

POZZOLO FORMIGARO — Anche lo sport sta vivendo una ripresa “post pandemia”. Due anni di stagioni boicottate dal coronavirus hanno pesato su molti molti sodalizi sportivi, quelli più piccoli in particolare. «Nel nostro caso, molte tesserate hanno deciso di passare a società più grandi – spiega ad esempio Ennio Radio, presidente della Pozzolese Volley – All’inizio di questa stagione sul nostro tabulato rimanevano i nomi di sole cinque ragazze, neanche sufficienti a formare una squadra. In più, il nostro storico coach ci ha dovuti lasciare per motivi di salute».

Radio però non si è arreso, anche grazie ala determinazione delle giocatrici “superstiti”. Ha fatto ripartire i corsi per i più piccoli inserendo nello staff l’allenatrice Anita Traverso di Arquata Scrivia e ha trovato un coach per la prima squadra che avesse entusiasmo per il progetto della nuova Pozzolese: Marco Barbagelata, ex colonna del volley novese e mister negli anni anche di categorie nazionali.

Le prime ad arrivare sono state Aurora Bailo e Roberta De Luca, poi da Arquata sono giunte anche Chiara Calleri e Valentina Ronchi. Così la rosa si rafforzava ma non si completava.

A quel punto Radio ha sposato la formula proposta dall’allenatore: dare una “seconda chance” a tutte quelle ragazze che avevano smesso di giocare da anni o semplicemente a cui sarebbe piaciuto giocare a pallavolo, anche se ormai in età matura.

L’esperimento ha funzionato, con l’arrivo di giocatrici esperte (anche di 38 anni) ma ferme da tanto tempo, e atlete più giovani – tra i 20 e i 25 anni – che non hanno mai affrontato una stagione agonistica.

Ora il team di Pozzolo Formigaro si presenta al campionato con una rosa completa quantomeno nei numeri, «ma è nostra intenzione onorare la maglia, mettercela tutta ed evitare le brutte figure», dice Barbagelata. In questa filosofia, la Pozzolese ha deciso di non fare pagare la retta alle neo pallavoliste. Così oltre a 25 bambini nei corsi, Pozzolo ha iscritto alla Federazione 16 nuove pallavoliste. «Ma non saranno le ultime», dicono Radio e Barbagelata.