NOVI LIGURE - Nella serata di ieri si sono verificati due distinti furti nella zona commerciale tra Novi Ligure e Serravalle Scrivia.

Nel primo caso, all’interno di un negozio di abbigliamento, verso le ore 19, la vigilanza ha notato un uomo ed una donna che si aggiravano con fare furtivo. Controllati all’uscita, l’uomo è rapidamente scappato, mentre la donna è stata fermata e trovata in possesso di vari capi d’abbigliamento ai quali erano state tolte le placche antitaccheggio.

I carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia, subito intervenuti, hanno inoltre rinvenuto occultata addosso alla donna una borsa schermata e dispositivi antitaccheggio. La merce sottratta è stata interamente restituita e la donna fermata, una cittadina colombiana domiciliata a Milano, gravata da vari precedenti di polizia specifici, è stata tratta in arresto e trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia di Novi Ligure in attesa del processo per direttissima, che si terrà oggi. Proseguono le indagini per identificare il complice.

Il secondo episodio all'Outlet

Poco più tardi, in un negozio di abbigliamento all’interno dell’Outlet di Serravalle, l’addetto ha fermato una donna che aveva indossato alcuni capi di abbigliamento e aveva tentato di guadagnare l’uscita senza pagarli.

La pattuglia dei carabinieri di Voltaggio intervenuta ha proceduto alla restituzione della merce al responsabile del negozio e ha accompagnato la donna presso gli uffici del Comando Compagnia per gli accertamenti del caso, identificandola in una cittadina italiana di Asti, con vari precedenti di polizia specifici, che è stata pertanto denunciata in stato di libertà.

Entrambe le donne sono state proposte per il divieto di ritorno nei comuni di Novi Ligure e Serravalle Scrivia.