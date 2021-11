Contenitore per pannoloni, «questa la procedura per richiederlo»

NOVI LIGURE — Gestione Ambiente risponde alla cittadina di Novi Ligure che, tramite la nostra testata, aveva lamentato problemi per la richiesta del contenitore per i pannoloni usati.

«Le richieste per il contenitore sanitario devono essere effettuate dall’intestatario dell’utenza per sé o per la persona che è domiciliata o residente presso quell’indirizzo, tramite la compilazione di apposito modulo (scaricabile dal nostro sito www.gestioneambiente.net o reperibile presso il nostro sportello a Novi Ligure in via Giacometti 22, al piano terra del municipio, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00) da consegnare al Comune di residenza», dicono da Gestione Ambiente.

È l’amministrazione comunale che – dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti – la autorizza e invia a Gestione Ambiente per procedere così alla consegna.

«Da tre mesi attendo il contenitore per i pannoloni» Una residente di Novi Ligure ne ha bisogno per la sorella disabile. Nonostante le richieste però il bidone non è mai arrivato

«Nello specifico, la richiesta firmata ed effettuata a nome della sorella della signora Giovanna Grosso è stata presentata in data 8 ottobre 2021. Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi da parte dei nostri operatori, non siamo riusciti a consegnare il contenitore in quanto l’abitazione all’indirizzo indicato risulta disabitata. Solo dopo un contatto telefonico abbiamo appreso che il contenitore era da consegnare ad altro indirizzo che non ci era stato indicato. A oggi, il contenitore è stato finalmente consegnato», dice l’azienda.

Gestione Ambiente inoltre fa chiarezza su un tema importante: «In assenza del contenitore apposito, tutti i rifiuti derivanti da disagio sanitario o i pannolini per i neonati si possono conferire nel contenitore del secco non riciclabile/indifferenziato».