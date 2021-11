Parrucche per i malati oncologici grazie ai giovani del Rotary

GAVI — I giovani del Rotaract e dell’Interact Gavi-Libarna al lavoro per aiutare i malati oncologici. Le associazioni “figlie” del Rotary Club che riuniscono ragazzi a partire dai vent’anni d’età hanno infatti aderito al progetto Apin, che consiste nell’acquisto di parrucche per le persone affette da malattie oncologiche che stanno affrontando un percorso di chemioterapia, la quale, in molti casi, ha come conseguenza la perdita dei capelli.

Le serate di raccolta fondi – una a Villa Pomela di Novi Ligure e l’altra al Vecchio Vapore di Cassano Spinola in collaborazione con la palestra Kung Fu di Garbagna, con l’Usam Karate di Arquata Scrivia e con l’associazione La Torre – hanno visto la partecipazione di moltissimi giovani, provenienti da diverse zone del basso Piemonte, che hanno in questo modo contribuito a portare avanti una causa che non può che stare a cuore a tutti.