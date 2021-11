"Oltre i giorni imperfetti": il romanzo di Graziella Percivale

ARQUATA SCRIVIA — Oggi, giovedì 4 novembre alle 17.30 in Piazza Libertà nella sede della Pro Loco Arquatese, Graziella Percivale presenterà il suo romanzo “Oltre i giorni imperfetti”, libro dato alle stampe da Edizioni Entheos. La manifestazione è organizzata dal Comune di Arquata Scrivia in collaborazione con l’associazione Pro Loco Arquatese.

Graziella Percivale è nata a Busalla nel 1950. A Busalla vive da sempre, in una casa centenaria in mezzo agli alberi. Insegnante di scuola primaria per vocazione e per passione, con altrettanta passione scrive. Nel 2014 pubblica cinque racconti in un solo volume: “Storie semplici” edito da Albatros.

Nel 2018 pubblica il romanzo “L’inquietudine del baricentro” edito da Sagep. Figura in alcune antologie come finalista di altrettanti premi letterari. Ama raccontare la vita della gente comune, mettendo in evidenza il mondo interiore dei personaggi, l’eccezionalità del quotidiano e l’amore per la propria terra.