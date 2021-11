Nelle cantine del castello, tutte le opere di Elisa Guasco

POZZOLO FORMIGARO — A Pozzolo Formigaro, nelle cantine del castello medievale, sarà inaugurata domani alle 15.30 la mostra della pittrice Elisa Guasco. La 62enne artista di Refrancore ha esposto in diverse sale italiane (recentemente a Palazzo Ottolenghi ad Asti). La passione per il disegno si è manifestata in lei già da bambina. Autodidatta, ha sperimentato la pittura senza appoggiarsi a regole fisse. Ciò le ha permesso di esprimere la sua fantasia a 360 gradi e poiché è solo questo che cerca nella sua arte, il risultato sarà per lei sempre soddisfacente.

Elisa Guasco è cosciente però che solo con l’impegno e la continua pratica può migliorare il suo lavoro. Col tempo la sua pittura si fa sempre più personale fino a lasciare il figurativo per diventare espressione di uno stile dal carattere dal carattere armonioso e allo stesso tempo forte e delicato; lei stessa lo definirà come Barocco post moderno. Non sarà tuttavia un punto d’arrivo, seguiranno moduli e geometrie e sarà ancora ricerca e sperimentazione. I suoi lavori spesso nascono da bozze di idee poi trasferite su tela, che è il materiale che predilige.

L’esposizione sarà aperta al pubblico anche domenica 7, sabato 13 e domenica 14 novembre, dalle 15.00 alle 18.00. L’iniziativa è dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pozzolo.