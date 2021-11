Teatro Marenco, Anna Mazzamauro premiata con il Lavagnino Award

NOVI LIGURE — Cinema e musica: domenica la seconda giornata di apertura del restaurato teatro Romualdo Marenco, a Novi Ligure, propone un binomio che unisce le note al grande schermo, attraverso le più belle colonne sonore portate sul palcoscenico grazie all’Orchestra Classica di Alessandria. Ma non solo: durante la serata di domenica ci sarà anche Anna Mazzamauro. L’attrice nota al grande pubblico per il ruolo della Signorina Silvani nei film di Fantozzi proprio a Novi sarà infatti insignita del Lavagnino Award 2021.

Marenco: c'è il Festival Lavagnino

La musica, soprattutto filmica, sarà la protagonista assoluta del concerto dal titolo “Benvenuti a teatro: colonne sonore in palcoscenico”: le note di Vivaldi, Lavagnino, Rustichelli, Cicognini, Piazzolla, Bacalov e Morricone rivivranno al Marenco, straordinario gioiello di architettura del XIX secolo, noto in passato per la sua acustica perfetta.

Teatro Marenco, per l'inaugurazione un melting pot di tutte le arti La prima serata di apertura del teatro di Novi Ligure vedrà la partecipazione di musicisti, attori, ballerini e anche della presentatrice tv Federica Panicucci

Sarà l’Orchestra Classica di Alessandria, con la partecipazione di Roberto Ranfaldi (violino di spalla dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai), a dare vita a questo appuntamento inserito nel programma dell’ormai ultraventennale Festival Lavagnino. La rassegna – dedicata al compositore gaviese Angelo Francesco Lavagnino e diretta da Luciano Girardengo – è una delle più longeve del panorama nazionale nell’ambito della musica da film.



Anna Mazzamauro

Teatro Marenco: il direttore

Giulio Graglia, direttore artistico del teatro Marenco, condurrà la serata, accompagnato dall’attrice Gilda Postiglione e da Danilo Bruni, attore e doppiatore, “la voce” per eccellenza piemontese, che nel 2006 presentò al mondo le Olimpiadi di Torino.

Teatro Marenco, inaugurazione in grande stile: il programma Tutti gli appuntamenti previsti per i primi giorni di apertura dello storico teatro di Novi Ligure finalmente restaurato

«Le più belle pellicole cinematografiche nel luogo di cultura musicale per eccellenza: il teatro ritrovato della nostra Novi, in pieno centro cittadino», commenta Luciano Girardengo, orgoglioso ed entusiasta di far parte di un ampio progetto di recupero di un patrimonio culturale che spazierà a 360 gradi attraverso le diverse performing arts.



Gilda Postiglione

Teatro Marenco: visite guidate

Sempre domenica 7 novembre, durante tutta la giornata, gruppi di 20 persone, a partire dalla mattina, potranno partecipare a esclusive visite guidate, a cura del direttore Graglia. Con lui si potranno scoprire gli spazi più segreti e affascinanti, dal dietro le quinte ai camerini degli artisti, dal palco al loggione, con la rarissima opportunità di assistere silenziosamente alle prove, un’occasione insolita per prendere finalmente confidenza con nuovi spazi di bellezza e conoscenza.

Teatro Romualdo Marenco,

Novi ritrova il suo gioiello Terminati i restauri dopo sei anni di lavori, l'antico teatro intitolato al compositore novese riaprirà il 6 novembre

Teatro Marenco: prenotazioni

Tutti gli spettacoli, i concerti e le visite guidate sono soggetti a prenotazione (via mail all’indirizzo segreteria.teatromarenco@gmail.com o via Whatsapp al numero 347 7360627).

Le visite guidate si svolgono alle ore 10, 11, 12, 15, 16 e 17 nei giorni di domenica 7, sabato 13 e domenica 14 novembre.

Gli spettacoli del 7 e del 12 novembre sono a pagamento: posto unico 5 euro, ridotto 3 euro (fino ai 18 anni e oltre i 65 anni).

Leggi tutti gli articoli sull'inaugurazione del teatro Marenco di Novi Ligure.