Doveva entrare in Consiglio, ma la Garrone non c’era

NOVI LIGURE - Nella seduta dell'assemblea cittadina in cui doveva essere convalidata la sua nomina a consigliere, Barbara Garrone non si è presentata.

All’inizio della riunione di ieri sera, il sindaco Cabella ha comunicato la nomina ad assessore comunale di Edoardo Moncalvo, che per tale motivo ha lasciato il suo posto alla prima esclusa della lista della Lega. In seguito si è sviluppato e protratto per quasi due ore il dibattito, con i ringraziamenti del neo assessore alla Lega e ai componenti della coalizione di centrodestra per la fiducia. Ne è seguita l’esposizione delle sue linee amministrative, poi gli interventi dei consiglieri comunali Simone Tedeschi, Giacomo Perocchio, Marco Bertoli, Luca Patelli, Rocchino Muliere, Lucia Zippo, Luciano Saracino e la replica finale di Moncalvo.

Al momento di affrontare il punto 2 dell’ordine del giorno, che prevedeva la convalida del consigliere comunale Barbara Garrone, lei non c’era.

Alcuni eletti hanno chiesto se fosse possibile convalidare l’ingresso nell’assemblea cittadina di una consigliera comunale che non era presente. A norma di legge sì, ma l’interpretazione del regolamento ha lasciato dubbi al proposito e a quel punto il presidente Oscar Poletto ha dichiarato chiusa la seduta alle 23.06, dando appuntamento a tutti a lunedì prossimo. Dalle voci diffusesi pare che Barbara Garrone non si sia presentata perché indisposta. Guarirà per lunedì prossimo?