Forza e Virtù, Lamborizio ottiene il pass per i nazionali

MORTARA — Secondo posto a Mortara per Matteo Lamborizio. Il portacolori della società di ginnastica Forza e Virtù ha ottenuto la medaglia d’argento nella specialità volteggio (fascia Junior 1) nella prova interregionale del campionato individuale Gold. L’atleta di Novi Ligure è quindi direttamente qualificato ai campionati italiani. Con lui, sono scesi in pedana anche Sebastiano Chiappino e Nicola Morabito.

Nicola Morabito nella fascia Junior 2 riesce a completare a buoni livelli il programma completo sui 6 attrezzi. Buona la prova anche di Sebastiano Chiappino (fascia Junior 3). Per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani in programma a fine novembre, a parte le prime tre posizioni in ogni specialità che si qualificano di diritto (come per Matteo Lamborizio al volteggio), per gli altri punteggi bisognerà attendere il responso della classifica unificata a livello nazionale.

Al palaginnastica di Torino si è invece tenuta la fase interregionale del campionato a squadre Allieve Gold 2. Per la Forza e Virtù di Novi Ligure è sceso in pedana il quartetto formato da Lisa Bagnasco, Agnese Moncalvo, Elisa Sartirana e Andrea Dolcino. Il quartetto bianconero ha trovato la giusta forza per esprimersi al massimo delle possibilità salvo un paio di sbavature e si è piazzato quarto. Le ragazze hanno presentato i loro esercizi al meglio ottenendo ottimi punteggi al volteggio (miglior totale della gara) e proseguendo poi con la giusta determinazione in tutti gli attrezzi. Il quarto posto finale è stato quindi meritato anche se si dovrà aspettare la riunificazione dei punteggi a livello nazionale per capire se questa gara è stata sufficiente ad ottenere il pass per la finale nazionale di Jesolo.

Nel prossimo weekend saranno invece impegnate nel ripescaggio nazionale Giorgia Piccarolo e Melissa Caraccio a Pieve di Soligo, alla ricerca di un posto per il Campionato Nazionale Gold Junior 1.