Teatro Marenco, il balletto prova a spegnere le polemiche

NOVI LIGURE — Doppio appuntamento oggi al teatro Marenco di Novi Ligure con il corpo di ballo del Teatro Stabile di Torino. Nello spettacolo “Il corpo sussurrando” i ballerini costruiscono, distruggono e trasformano un tableau vivant in movimento, prestandosi a interazioni in cui viene analizzato, provato e riscoperto il tema della relazione. Due le rappresentazioni, una alle 16.00 e una alle 20.30, entrambe introdotte dall’étoile Loredana Furno – che ha partecipato anche all’inaugurazione del 6 novembre scorso – fondatrice nel 1989 della prestigiosa compagnia Btt.

La serata sarà dedicata a tutti i novesi che hanno sostenuto economicamente il restauro del teatro con la campagna “Adotta una poltrona”. Sarà inoltre presentata al pubblico il progetto di una installazione permanente dedicata a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi.

Loredana Furno

La speranza è quella di sopire le polemiche che hanno tenuto banco nell’ultima settimana. Tante le voci critiche. In molti hanno lamentato appunto di aver “adottato” un palco o una poltrona e di non essere stati invitati all’inaugurazione. Pure le associazioni teatrali del territorio sarebbero state snobbate al primo giro di inviti.

E ce n’è anche per la politica: «L’inaugurazione del Marenco è stata una giornata memorabile – ha detto l’ex senatrice Manuela Repetti, compagna di Sandro Bondi, già ministro della Cultura – Quando sono entrata, mi è tornata in mente la visita che feci più di dieci anni fa. Allora il teatro era un disastro, occorreva un intervento radicale: il ministero della Cultura finanziò la ristrutturazione con 2 milioni di euro, permettendo l’arrivo a catena di altri fondi. Ma nei ringraziamenti, all’inaugurazione, ci si è dimenticati proprio del ministero. E non parlo della persona, bensì dell’istituzione».

Anche gli ospiti della serata inaugurale sono stati contestati. Gli strumentisti della Scala di Milano hanno ricordato Romualdo Marenco con un bel cameo, ma la partecipazione della presentatrice tv Federica Panicucci ha fatto storcere il naso a molti: come lei stessa ha ammesso durante la breve chiacchierata con il direttore artistico Giulio Graglia, non ha mai calcato le scene di un teatro.

Proprio Graglia comunque aveva annunciato che il Marenco sarebbe stato caratterizzato da un melting pot di tutte le arti rappresentative, dal teatro alla danza, dalla musica all’opera. È ancora presto quindi per giudicare le sue scelte: il vero banco di prova sarà la stagione che dovrebbe prendere il via a gennaio. Stasera salirà sul palco del Marenco anche Valerio Binasco, attore e regista novese che oggi è direttore artistico del teatro Stabile di Torino.

