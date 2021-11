L'incendio alla 'Bencivenni' fu doloso

VILLALVERNIA - E' doloso l'incendio che la scorsa settimana ha coinvolto alcuni autoarticolati nel parco macchine della ditta Bencivenni di Villalvernia.

Della vicenda si occupa il nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Alessandria dei Carabinieri che sta indagando per identificare i possibili colpevoli. Nella serata del 6 novembre le fiamme erano divampate intorno alle 21 e sul posto erano intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco: al loro arrivo quattro camion erano già in fiamme e poi l'incendio si è propagato ad altri mezzi prima che il loro lavoro potesse mettere l'area in sicurezza.