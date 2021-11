Fiera, 25 novembre senza "banchetti". Ma non è la prima volta

NOVI LIGURE — Novembre per gli abitanti di Novi Ligure è il mese della fiera di Santa Caterina. Che però quest’anno salterà il giorno della ricorrenza vera e propria, vale a dire il 25. I “banchetti” infatti arriveranno in città venerdì 26 e vi rimarranno fino a domenica 28. In parecchi hanno storto il naso di fronte a questa modifica del calendario della fiera, che però non è senza precedenti.

Già nel 2009, quando il 25 era caduto di mercoledì, i rappresentanti degli ambulanti avevano protestato perché per privilegiare la tradizione si era deciso di non allestire le bancarelle a partire da sabato, ma da domenica, danneggiando il loro giro d’affari. Così nel 2015, quando la situazione si ripeté, per agganciare il weekend la fiera venne anticipata addirittura di tre giorni.

Le bancarelle – circa duecento – verranno collocate in viale Saffi, via Garibaldi (da vicolo XXIV Maggio a via Baiardi), piazza Indipendenza, via Girardengo, piazza Dellepiane e via Roma. Inoltre nel controviale di viale Saffi di fronte alle scuole Boccardo-Doria saranno presenti le esposizioni degli artigiani del Distretto del Novese. In corso Marenco ci saranno solo alcuni operatori, nei pressi del “grattacielo”.

Il luna park invece è arrivato in città venerdì e rimarrà allestito fino a domenica 28 novembre in piazza Pernigotti, meglio conosciuta dai novesi come piazza del maneggio. Le giostre saranno aperte tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.00; il sabato e domenica anche alla mattina dalle 10.00 alle 12.30 e alla sera fino alle 22.00. Per accedere alle attrazioni, a partire dai 12 anni è obbligatorio green pass e mascherina.