Forza e Virtù, Piccarolo aggancia l'ultimo treno per la finale

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) — In terra veneta è andata in scena l’ultima chiamata per assicurarsi un posto ai Campionati Nazionali Gold di ginnastica artistica, l’ultima possibilità per poter chiudere l’anno sportivo nel migliore dei modi. Le portacolori della Forza e Virtù di Novi Ligure – Giorgia Piccarolo e Melissa Caraccio – sono scese in pedana alle prime ore della sera di venerdì, un orario piuttosto inconsueto e per di più con grande ritardo sulla tabella prevista dal programma di gara. Il risultato è stato una serie piuttosto alta di errori da parte di tutte le ginnaste dell’ultimo turno.

Forza e Virtù ai Nazionali Gold

Anche per Giorgia Piccarolo non è stata una delle giornate migliori e c’è stato addirittura il rischio di vedere sfumare la qualificazione alla finale di Civitavecchia. Invece, con un pizzico di sorte favorevole, per lei è arrivato il 13esimo posto, l’ultimo treno disponibile per la finale tricolore che si terrà tra un mese.

Per Melissa Caraccio al contrario la gara è filata via senza errori tanto da migliorare di ben due punti il punteggio totale rispetto alle prove regionali. Per lei però l’obiettivo non poteva essere la qualificazione in finale; semmai un’esperienza nuova da mettere a frutto il prossimo anno.



Caraccio e Piccarolo

Forza e Virtù al Winter Club Silver

A Torino si è invece tenuta la prova regionale del Winter Club Silver, gara di squadra dedicata alla categoria Allievi che ha visto protagonisti gli atleti della società di ginnastica Forza e Virtù. I ginnasti di Novi Ligure Jacopo Ricci e Alessandro Copelli sono riusciti a concludere in prima posizione nella categoria LC, dimostrando una buona preparazione ed un buon risultato finale di squadra.

Per la categoria Junior invece, buone notizie dalle ammissioni ai prossimi campionati italiani di specialità Gold in programma a fine novembre: Sebastiano Chiappino è qualificato alle specialità di corpo Libero e Volteggio, Nicola Morabito a Cavallo a Maniglie, Volteggio, Parallele, e Matteo Lamborizio addirittura a tutti e sei gli attrezzi.