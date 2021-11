Prevenzione oncologica, novembre è il mese dei maschi

CABELLA LIGURE — Visite urologiche gratuite in val Borbera grazie all’iniziativa “Movember - Novembre azzurro” del Rotary Club Gavi-Libarna. Il club ha appena portato a termine l’iniziativa sulle visite senologiche gratuite dell’Ottobre Rosa per le donne del territorio e ha pensato di proseguire sulla stessa strada, offrendo visite per il mese della prevenzione maschile.

Sabato 27 novembre, a Cabella Ligure, in via Martiri della Libertà 8 ci sarà la possibilità di avere una visita urologica gratuita, eventualmente accompagnata da una ecografia: dalle 9.00 alle 13.00 per chi ha dai 40 anni in poi; dalle 14.30 alle 19.00 per chi ha meno di 40 anni. Le prenotazioni si effettuano presso la farmacia di Cabella Ligure al numero 0143 99074.

L’iniziativa mondiale nota come Movember – spiega il presidente del Rotary Maurizio Zambruno – ha come logo un paio di baffi, per ricordare la necessità di fare prevenzione dei tumori maschili (prostata, vescica, testicolo).