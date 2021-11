Morto Ferrarese, edicolante a Novi da 67 anni

NOVI LIGURE - È morto all’età di 83 anni Angelo Ferrarese, storico edicolante di Novi Ligure, attività che svolgeva in città da quando era appena sedicenne, quindi da 67 anni.

Negli ultimi anni gestiva l’edicola di via Verdi 69, ma per decenni era stato contitolare con il fratello Franco dell’agenzia distribuzione giornali a Novi e nelle valli limitrofe, servendo un bacino di oltre 70mila abitanti. Alle 4 del mattino era già in agenzia, prima in via Mazzini, poi in via Papa Giovanni XXIII, per suddividere i pacchi dei giornali e prepararli alla spedizione verso le edicole.

Sin da quando, adolescente, ha gestito l’edicola sotto i portici vecchi fino a che la malattia lo ha debilitato, ha svolto l’attività di edicolante come una missione di gentilezza e disponibilità verso i clienti. Ferrarese aveva sempre abitato a Basaluzzo, paese di cui era originario ed è morto nella casa di riposo ‘La Villa’ alla frazione Sant’Antonio, di cui era ospite da quando la malattia lo aveva fortemente debilitato.

Molti in queste ore si stanno stringendo attorno al dolore della moglie Maria, della figlia Roberta, insegnante, e degli adorati nipoti Filippo e Leonardo.

Alle 19 di oggi, domenica, verrà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Basaluzzo, dove alle 15 di domani, lunedì, sarà celebrato il funerale. Angelo Ferrarese, l’edicolante che trattava i clienti come amici, riposerà per sempre nella cappella di famiglia al cimitero di Basaluzzo.