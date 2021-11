Occimiano si prende il derby in rimonta

ALESSANDRIA – Weekend negativo per le squadre della nostra provincia impegnate nel campionato di serie C femminile: l’unica vittoria arriva dalla Nuova Elva Occimiano che espugna Valenza nel derby al termine di una partita arrivata al quinto set e rimontando dallo 0-2 (25-21 25-20 25-27 20-25 4-15) con le padrone di casa che nel tiebreak cedono fisicamente e mentalmente come si può vedere dal punteggio dopo avere sfiorato il 3-0 a loro favore nel terzo set perso solo ai vantaggi.

Cade al tiebreak 2-3 (22-25 25-19 16-25 25-22 16-14) sul campo del Venaria Volley anche l’Alessandria che era passata due volte in vantaggio nel primo e terzo set e nel quinto costringe le padrone di casa a lottare su ogni pallone mentre Ovada viene travolta 3-0 (25-21 25-11 25-7) dal Lilliput che aggancia proprio Occimiano al secondo posto a quota 14.

Bella vittoria esterna 2-3 (24-26 25-21 32-30 21-25 11-15) della Plastipol Ovada sul campo del Nuncas Chieri in una partita senza esclusione di colpi.

Nella serie D arrivano la vittoria 3-0 per Acqui Terme, che supera il Pavic (25-19 25-18 25-20) e resta agganciata alle posizioni di testa, e la sconfitta per 3-1 (25-19 19-25 25-17 25-15) di Alessandria sul campo della capolista Conad Montanaro. Bene anche le ragazze del Gavi Volley che piegano nettamente 3-0 il Pino Torinese (25-21 25-18 25-16), infilano la terza vittoria consecutiva e rinsaldano il quinto posto.