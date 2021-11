Guasto alla rete fognaria, da stasera chiusa via Bajardi

NOVI LIGURE — Da questa sera via Bajardi a Novi Ligure resterà chiusa: si è infatti verificata una rottura della rete fognaria e per ragioni di sicurezza Gestione Acqua e il Comune hanno preferito chiudere la via al transito, nel tratto compreso tra via dei Mille e viale della Rimembranza.

Domani, mercoledì, i tecnici effettueranno i necessari sopralluoghi e si potrà definire le dimensioni dell’intervento e la durata dei lavori. Nel febbraio dell’anno scorso, lì nei pressi (all’incrocio tra via Bajardi e via Cavallotti) si era aperta una grande voragine a causa del cedimento del voltino della fognatura.