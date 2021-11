Campionato regionale Pgs, pioggia di medaglie per Forza e Virtù

SAN MAURIZIO CANAVESE (TORINO) — Pioggia di medaglie per la società ginnastica Forza e Virtù di Novi Ligure che a San Maurizio Canavese è stata protagonista della prima prova del Campionato regionale Pgs. In pedana sono scese le ginnaste dei programmi A e B.

Nella classifica generale, sui quattro attrezzi è arrivato l’oro per Carolina Braini e il bronzo per Federica Ferrari (categoria Senior B). Ottima prestazione anche nella categoria Propaganda A: medaglia d’oro alla trave per Camilla Daraio e buona gara per le compagne Gaia Pozzi e Ginevra Pagella.

Nella categoria Under 15 B, Chiara Astesiano si è piazzata prima al volteggio, mentre Carolina Basiglio è arrivata terza alla trave, come Lavinia Giambelluca al volteggio. Buona prestazione anche per Chiara Ciaschini, Valeria Albanese, Roberta Nobile, Margherita Laguzzi, Giulia Traversa ed Elena Moncalvi.

Nella categoria Under 17 B, primo posto alle parallele per Camilla Consigliere (che è arrivata anche terza alla trave) e terzo posto a parimerito per Vittoria Carrea al volteggio. Nella stessa categoria hanno gareggiato anche Marta Pala e Benedetta Garbero.

Nella categoria Senior B buona prova per Ylenia Varlotta, Cecilia Bensi e Denise Gaia. Nella categoria Under 15 A, ottiene la medaglia d’argento alla trave e al corpo libero Matilde Re; prova positiva anche per Martina Gavazza. Nella categoria Under 17 A, concludono una buona prestazione Martina Laguzzi e Lucrezia Fara.

Risultati lusinghieri in tutte le categorie dunque, che hanno fatto la soddisfazione degli allenatori Isabella Germoglio, Carlotta Carraturo, Giulia Caglieris e Martin De Mello.