Santa Caterina, alla fiera con green pass e mascherina

NOVI LIGURE — Il sole ha baciato oggi la prima giornata della fiera di Santa Caterina, a Novi Ligure. Tante le persone che fin da questa mattina hanno affollato le vie dove sono stati collocati i “banchetti”, che rimarranno in città fino a domenica.

L’accesso all'area di fiera è consentito solo ai possessori di green pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina. Il Comune invita i visitatori a rispettare tutte le disposizioni previste, compreso l’onere del distanziamento sociale, anche perché «da parte del corpo della Polizia Municipale verranno intensificati tutti i controlli, compresi quelli relativi alla vigente normativa anti Covid».

Le bancarelle sono collocate in viale Saffi, via Garibaldi (da vicolo XXIV Maggio a via Baiardi), piazza Indipendenza, parte di corso Marenco, via Girardengo, piazza Dellepiane e via Roma. Inoltre nel controviale di viale Saffi di fronte alle scuole Boccardo-Doria saranno presenti le esposizioni degli artigiani del Distretto del Novese.

Il luna park invece è in piazza Pernigotti e in piazza Dellepiane fino a domenica la tensostruttura di Palazzo Dellepiane ospiterà la mostra sulla storia della fiera (apertura ore 15.00-18.00; ingresso gratuito). Domenica in piazza Pascoli, per la chiusura della festa, si terrà un’esposizione di trattori d’epoca a cura dell’associazione delle Dolci Terre.