Forza e Virtù, Lamborizio sesto nel volteggio agli Italiani Gold

MORTARA (PAVIA) — Il portacolori della società di ginnastica artistica Forza e Virtù Matteo Lamborizio è tornato dal Campionato italiano di specialità Gold che si è svolto lo scorso fine settimana a Mortara con un sesto posto al volteggio. Al Palamassucchi la società sportiva di Novi Ligure è arrivata con una squadra formata anche da Nicola Morabito e Sebastiano Chiappino, che alla fase interregionale del campionato hanno staccato l’ammissione ai nazionali.

Nicola Morabito nella fascia Junior 2 è stato impegnato in cavallo con maniglie, volteggio e parallele ed è autore di una discreta prestazione anche dopo un periodo di problemi fisici che lo hanno limitato nelle esecuzioni.

Forza e Virtù, Piccarolo aggancia l'ultimo treno per la finale Per la società novese di ginnastica artistica buoni anche i risultati al Winter Club Silver di Torino

Sebastiano Chiappino – fascia Junior 3 – ha presentato due ottimi esercizi al corpo libero e volteggio, sfiorando per pochissimo la finalissima che vedeva impegnati i migliori otto punteggi per ogni specialità ripresentare in gara i loro esercizi per definire i campioni italiani.

Forza e Virtù, Lamborizio ottiene il pass per i nazionali A Mortara l'atleta della società sportiva di Novi Ligure secondo al volteggio. Buona prova anche per le Allieve Gold 2 a Torino

Matteo Lamborizio nella fascia Junior 1, classificato ai campionati italiani a tutti e sei gli attrezzi della disciplina maschile, è entrato in finalissima al volteggio con il settimo punteggio. Con tanta emozione ma molta determinazione per la sua prima finale a livello nazionale, Matteo ha migliorato il suo punteggio chiudendo con il sesto punteggio assoluto e piazzandosi quindi fra i migliori ginnasti d’Italia in questa specialità.

Lamborizio, Chiappino e Morabito