Prelibatezze, musica e concorsi per il Natale a Novi

NOVI LIGURE — Verrà inaugurata mercoledì 8 dicembre l’edizione 2021 del Natale a Novi, rassegna organizzata dall’amministrazione comunale. Il fulcro delle manifestazioni – vista l’indisponibilità del centro fieristico Dolci Terre trasformato in hub vaccinale – sarà alla tensostruttura installata nell’androne di Palazzo Dellepiane che fino al 6 gennaio ospiterà un ricco calendario di eventi coinvolgendo una sessantina di operatori commerciali.

Natale a Novi: eventi alla tensostruttura

Il primo appuntamento è fissato per l’8 dicembre (dalle 10 alle 19) ed è dedicato alle eccellenze gastronomiche con il Mercato delle DeCo del Distretto del Novese. Qui i visitatori potranno trovare prodotti di qualità come salumi, ceci di Merella, canestrelli, amaretti, baci di dama, birra artigianale, grappa, torta di riso e altre prelibatezze.

Venerdì 10 dicembre alle 17.00 si potrà assistere ad uno spettacolo per famiglie dal titolo “Buon Natale, signor Scrooge”, portato in scena dal teatro della Juta di Arquata Scrivia (ingresso gratuito).

Si prosegue sabato 11 e domenica 12 dicembre con il Mercato Slow dell’Agrobiodiversità realizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food del Gavi e Ovada. La tensostruttura ospiterà presidi e piccoli produttori selezionati, tra cui il rinomato Cappone di Morozzo, simbolo di qualità e tradizione, dal 1999 primo Presidio Slow Food.

Il fine settimana successivo (18-19 dicembre) saranno protagonisti i più piccoli grazie all’evento “Babbo Natale e gli Elfi del Parco - mercato del giocattolo usato” realizzato dalla Proloco di Novi Ligure. La giornata di sabato 18 ospiterà anche il tradizionale appuntamento mensile con Novantico, il mercato dell’antiquariato lungo le vie del centro storico.

Il periodo dell’Avvento nella tensostruttura si conclude mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre con il Mercato del formaggio e dei suoi abbinamenti, realizzato in collaborazione con Caseus.

Per la prima volta Novi Ligure festeggia anche l’Epifania: giovedì 6 gennaio (primo giorno dei saldi invernali) ospite della tensostruttura sarà la val Borbera tra sapori e saperi in collaborazione con Condotta Slow Food del Gavi e Ovada. Per l’occasione sarà allestito un percorso a tappe con i “I giochi dei Nonni” per far conoscere ai bambini come giocavano un tempo i nonni; ogni tappa ospiterà un paio di giochi in legno capaci di mettere in moto logiche e abilità differenti.

Oltre alla tensostruttura, nelle festività natalizie l’androne di Palazzo Dellepiane ospiterà anche il presepe monumentale di Natale Panaro.

Natale a Novi: concerti

Ad affiancare le novità di questa edizione di Natale a Novi, tornano i Canti di Natale della Corale Novese l’8 dicembre presso gli androni del centro storico, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Pernigotti e il tradizionale concorso “Compra e Vinci” organizzato dal consorzio Cuore di Novi.

Spazio anche alla musica con una serie di concerti a tema. Si parte domenica 12 dicembre (ore 20.30) nella chiesa di S. Nicolò con il Gala d’inverno 2021 organizzato dall’associazione Novi Musica e Cultura. Ad esibirsi l’ensemble “I cameristi cromatici” diretti dal maestro Maurizio Billi che proporranno musiche di Bach, Vivaldi, Rota, Morricone e Piazzolla (prenotazione a novimusicaecultura.direzione@gmail.com).

Avvicinandosi al Natale saranno protagonisti i gruppi corali. Sabato 18 dicembre (ore 21) nella Chiesa Collegiata è in programma la serata “Natale insieme” con il Coro Novincanto e il Coro della Conte. Domenica 19 dicembre l’Accademia Musicarte eseguirà il concerto di Natale sempre nella Chiesa Collegiata (ore 18 messa cantata, ore 18.45 esibizione). Infine la Corale Novese si esibirà mercoledì 22 dicembre (ore 21) nella chiesa di S. Pietro per un concerto di Natale in ricordo di Paolo Ferrari.

Natale a Novi: concorso di addobbi

Altra novità è l'organizzazione della prima edizione del concorso di addobbi natalizi, dal titolo “Novi Città del Natale”. Tutta la città sarà protagonista per creare la magica atmosfera natalizia per le vie di Novi, un ottimo richiamo per lo shopping o per una passeggiata tra i fantasiosi addobbi. Due le categorie in gara: quella delle abitazioni private (partecipazione entro il 14 dicembre) e quella delle attività commerciali (partecipazione entro il 7 dicembre). Si potrà votare fino al 3 gennaio sulla pagina Instagram @novicittadelnatale e la premiazione si svolgerà il 6 gennaio.

Natale a Novi: laboratori per bambini

Il programma, infine, prevede due laboratori dell’Avvento dedicati ai bambini che si terranno presso la biblioteca. Il primo, dal titolo “Paesaggi d’inverno” è in programma sabato 4 dicembre ed è un laboratorio di acquerello organizzato in collaborazione con l’associazione Laboratori d’Arte, a cura del maestro Roberto Pochettini. Il secondo appuntamento è per sabato 11 dicembre con “Parole di musica”, laboratorio sul libro “Il regalo di Natale” di Ferdinando Albertazzi, condotto da Gabriella Perugini. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria: l.bellinceri@biblioteche.ruparpiemonte.it.; per informazioni 0143 76246.

Natale a Novi 2021: il programma