Docenti e scrittori: Novi dà l'addio a Franchini e Arona

NOVI LIGURE — Novi Ligure ha perso due illustri rappresentanti della cultura cittadina: l’89enne Mario Franchini e l’83enne Franco Arona. Entrambi docenti, hanno avuto anche una prolifica attività come scrittori: Franchini nella narrativa e nella storia dell’arte, Arona nella divulgazione scientifica e nella redazione di libri di testo per le scuole superiori.

Mario Franchini

Mario Franchini era nato a Garbagna nel 1932, borgo a cui è rimasto sempre molto legato (i funerali si sono svolto lì ieri), e nel 1960 si era trasferito a Novi Ligure. Era stato direttore del settimanale Panorama di Novi. Nel corso della propria vita ha pubblicato quasi venti libri: l’ultimo l’aveva dedicato alla val Borbera. “Itinerari d'arti nelle valli Borbera e Spinti – Viaggio alla scoperta del patrimonio artistico tra Piemonte e Liguria” è il titolo del volume uscito per le Edizioni dell’Orso, che di recente hanno anche ripubblicato “Alla ricerca del tempo perduto nei labirinti della memoria” e “Nell'ombelico del mondo – I luoghi mediterranei dell’arte moderna”.

Franco Arona

Franco Arona è stato docente di materie scientifiche alle scuole superiori e ha scritto diversi libri di testo, in particolare in chimica. Per diversi anni è stato collaboratore del settimanale il novese. Lascia la moglie Luciana, già insegnante di lingua inglese, e i figli Alessandro (giornalista del Sole 24 Ore) e Marcello, manager di Axa Investment Management per il Regno Unito. I funerali saranno celebrati oggi, giovedì 2 dicembre alle 16.00, presso la chiesa del Sacro Cuore a Novi Ligure.