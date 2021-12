Nuova raccolta differenziata, a breve estesa a tutta la città

NOVI LIGURE — Proseguono a Novi Ligure le consegne dei bidoni per il nuovo sistema di raccolta differenziata. In questo momento gli operatori di Gestione Ambiente sono impegnati nelle zone 3 e 4, le ultime due da mettere a regime per completare l’avviamento del "porta a porta" in tutta la città. La data di avvio verrà comunicato in seguito, a consegne terminate.

Attualmente, le vie interessate alla consegna dei contenitori sono:

ZONA 3

Piazza Gruppo Alpini di Novi Ligure, Piazza XX Settembre, Piazzale dei Partigiani, Piazzale Indipendenza, Strada San Bovo, Via Aldo Zanotta, Via Betlemme, Via dei Mille civico 55, Via Enrico Toti, Via Francesco Crispi, Via Giulio Ciampini, Via IV Novembre, Via Monte Grappa, Via Monte Pasubio, Via Monte Sabotino, Via Montenero, Via Nizza, Via Pietro Isola, Via Ramiro Ginocchio, Via San Marziano, Via Silvestro Bajardi, Via Trento, Via Trieste, Via XXIV Maggio, Viale Pinan Cichero, Vicolo Ghiara.

ZONA 4

Corso Italia, Via dei Mille, Via Felice Cavallotti, Via Giovanni Amendola, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Via Stefano Canzio, Viale Aurelio Saffi, Viale della Rimembranza.

Dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori di Gestione Ambiente lasciano nella casella della posta un avviso con un numero di telefono da chiamare per concordare una nuova consegna a domicilio e l’indirizzo delle sedi dove potersi recare personalmente per ritirare il kit. Per informazioni: numero verde 800 085 312.