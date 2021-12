Francaurelia Cabella, la torre racconta Novi in poesia

NOVI LIGURE — Sta per arrivare in libreria “A pòrla a túre. Poesie in dialetto novese e italiano” di Francaurelia Cabella, a cura di Edizioni Joker. Questo ennesimo atto d’amore dell’autrice per la città di Novi Ligure e la sua parlata cerca di rivitalizzare l’uso del dialetto «facendo rivivere nell’attuale era tecnologica e mediatica il sapore gustoso e spesso colorito del linguaggio un tempo quotidiano e quasi esclusivo della gente», come ricorda l’appena scomparso Francesco Melone nella presentazione del volume.

È la torre in prima persona a raccontare, lanciando dall’alto della collina il suo sguardo che abbraccia la città, raccontandone gli angoli più vivi e più cari ai suoi abitanti. Scorci, strade, abitudini e persone che fanno parte ormai più della memoria che del presente, come a voler mettere nero su bianco qualcosa che rischia di sfumare lentamente nell’oblio. Eppure qualcosa si può, si deve fare, per mantenere inalterati i ricordi e i segreti del tempo passato, affinché l’anima stessa della città non si perda in un magma indistinto.

Addio a Francesco Melone, l'ingegnere con la passione per la storia Il 94enne di Novi Ligure è stato un vero testimone del proprio tempo. Da poco aveva ricevuto la Stella del Coni per meriti sportivi

Sarà per questo che la torre, testimone sempiterna della vita della città, racchiude essa stessa delle storie che sono patrimonio indissolubile delle vicende umane che sotto i suoi occhi si sono svolte. Come quella di un ragazzino innamorato che incide sui mattoni medievali un cuore in onore della sua fiamma, e che poi abbandona Novi per sempre: il suo cuore, come quello della città, resterà per sempre custodito nel respiro della torre.

Il volume sarà presentato lunedì 20 dicembre alle 18.00 presso la sala Azimut, a Novi Ligure in via Roma 20.