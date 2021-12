Gavi, contagi in crescita. Da oggi mascherine anche all'aperto

NOVI LIGURE — I contagi da coronavirus continuano ad aumentare un po’ in tutta la zona del novese. A Novi Ligure, secondo l’ultimo dato ufficiale disponibile (quello di ieri), i positivi sono 52, con una crescita di 10 unità rispetto a una settimana fa. Iniziano invece a scendere i contagi a Bosio, dove c’era stato un focolaio legato forse a un pranzo organizzato in forma pubblica con la partecipazione di numerose persone.

Gavi, mascherine obbligatorie

L’effetto del focolaio di Bosio si fa ancora sentire a Gavi, dove i malati sono in aumento: ieri i positivi erano 28 (sono passati da 7 a 16, poi a 21 e ora a 28). Il sindaco di Gavi Carlo Massa ha emesso un’ordinanza che entra in vigore oggi e che stabilisce l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto, nelle vie del centro storico. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 6 gennaio del prossimo anno. Sulla decisione del sindaco Massa hanno pesato l’aumento dei contagi in paese e nel circondario, la considerazione che durante il periodo natalizio ci sono più occasioni di assembramenti e infine il fatto che domenica 12 in centro storico saranno allestiti i mercatini di Natale. Per chi viola l’obbligo sono previste multe da 400 a 3 mila euro.

Hub vaccinale, nuovi orari per terze dosi e accesso diretto A Novi Ligure la struttura allestita al centro fieristico sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì

Gavi e Pasturana, classi in quarantena

A Gavi le classi in quarantena sono ben 6: due alle elementari e quattro alle medie. Gli alunni coinvolti seguono le lezioni da casa grazie alla didattica a distanza.

Sempre per quanto riguarda le scuole, a Pasturana si sono verificati due casi di positività nella stessa classe, la 4ª elementare. «La direzione didattica, in collaborazione delle strutture Asl, ha avviato subito tutte le procedure di isolamento – ha fatto sapere ieri il sindaco Massimo Subbrero – Le lezioni sono sospese solo nella classe interessata. Il Comune, a titolo preventivo, ha provveduto alla sanificazione di tutti i locali».

Voltaggio, zero contagi

A Voltaggio invece è stato eseguito il tampone a 38 persone legate al mondo della scuola e tutte sono risultate negative, ha reso noto il sindaco Giuseppe Benasso. Sono stati testati 22 alunni della scuola elementare di Voltaggio, 7 della scuola dell’infanzia, 2 alunni frequentanti la scuola media di Gavi e 7 adulti tra docenti e genitori. Il paese è a zero contagi.

Bosio, i positivi ora sono 21. Nuovi contagi anche a Gavi e Novi Sul banco degli imputati un pranzo a cui hanno partecipato molti over 70. A Carrosio annullato un evento della proloco

Covid a scuola, la situazione

In Piemonte nell’ultima settimana c’è stato un aumento dei focolai e delle quarantene scolastiche. I focolai passano da 93 a 127; 7 sono in provincia di Alessandria (4 elementari, 2 medie, 1 superiori). Passano invece dalle 287 della scorsa settimana alle 450 di oggi le classi in quarantena. In provincia sono 22: 1 nido, 6 infanzia, 5 elementari, 8 medie, 2 superiori.

A scuola la crescita maggiore delle infezioni si verifica nella classe di età tra i 6 e i 10 anni che sale a 478,5 casi su 100 mila abitanti dai 282,3 della scorsa settimana (+69,5 per cento). Forte aumento anche nella fascia 0-2 anni che sale a 103,6 casi da 63,1 (+64,2 per cento). Nella fascia 11-13 anni i casi sono 357,8 (erano 244.5 la scorsa settimana, +46,3 per cento). Nella fascia di età 14-18 anni i casi sono 176, la scorsa settimana erano 133,6 (+31,7 per cento). La fascia con meno casi è quella 3-5 anni: nell’ultima settimana sono 156,6 (erano 114,9, +36,3 per cento).

Covid nel novese, la situazione

Nel circondario novese, secondo l’ultimo dato ufficiale di ieri, si registrano 5 positivi a Serravalle Scrivia, 4 ad Arquata Scrivia, 3 a Parodi Ligure e a Pozzolo Formigaro, 2 a Borghetto Borbera, Cantalupo Ligure, Cassano Spinola, Pasturana, Villalvernia, 1 ad Albera Ligure, Carrosio, Stazzano, Tassarolo e Vignole Borbera.