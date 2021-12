Gavi: mercatini di Natale, street food e messa con l'arcivescovo

GAVI — Domenica di festa a Gavi: il 12 dicembre l’atmosfera natalizia illuminerà il borgo della val Lemme grazie ai mercatini e ai tanti alberi che orneranno il centro storico. E sarà festa anche alla chiesa di San Giacomo: alle 11.30 messa solenne con l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, per l’ingresso ufficiale del nuovo parroco don Alvise Leidi.

Gavi: mercatino di Natale

Domenica per tutto il giorno a Gavi ci sarà il mercatino di Natale con prodotti artigianali e idee regalo. Protagoniste anche le eccellenze enogastronomiche e lo street food con ravioli, farinata, risotto al Gavi e cioccolata al cortese.

Gavi: Quadri on the road

Oltre alle bancarelle, ci sarà anche l’evento “Quadri on the road”. A promuoverlo Ettore Ardito, musicista e pittore: «Comune e proloco ci hanno riservato tre postazioni dove esporremo quadri che saranno venduti a un prezzo simbolico. Tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione Aisla per la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica». Oltre a Ettore Ardito ci saranno Clara Repetto, Monica Mazzacarro, Angela Quilice, Mariangelo Di Cerbo e Mario Berri.



Don Alvide Leidi

Gavi: messa con l’arcivescovo

Domenica don Alvise Leidi farà il suo ingresso ufficiale presso la parrocchia San Giacomo. Alle 11.30 è prevista la messa solenne che sarà celebrata da Marco Tasca, arcivescovo di Genova. A Gavi don Alvise ha fatto trasloco già dall’ottobre scorso, quando aveva sostituito don Gianni Pertica, parroco dal 2004. Don Alvise, 37 anni, è stato ordinato sacerdote nel 2009 e ora ripartirà il proprio impegno in ben dieci chiese: San Giacomo e Santi Antonio e Fermo a Gavi, Santa Maria a Carrosio, Nostra Signora della Neve a Pratolungo, Santi Cosma e Damiano a Monterotondo, San Nicolò a Sottovalle, Santa Maria a Tramontana, Nostra Signora Consolata a Rovereto, Santi Remigio e Carlo e Santi Rocco e Sebastiano a Parodi Ligure.

Gavi: fontana per Heller Keller

Sempre domenica verrà inaugurata l’illuminazione della fontana di piazza Roma. I giochi di luce che orneranno la fontana sono stati donati dai Lions di Gavi e il manufatto sarà dedicato a Helen Keller (1880-1968), attivista sordocieca che ispirò le vicende narrate in “Anna dei miracoli”, divenuta simbolo per l’integrazione dei diversamente abili.

Gavi, contagi in crescita. Da oggi mascherine anche all'aperto Positivi in aumento anche a Novi Ligure e in diversi centri del novese. A scuola incremento delle classi in quarantena

Gavi: mascherine anche all’aperto

Il sindaco Carlo Massa ha emesso un’ordinanza che stabilisce l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto, nelle vie del centro storico. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 6 gennaio del prossimo anno. Sulla decisione del sindaco Massa hanno pesato l’aumento dei contagi in paese e nel circondario, la considerazione che durante il periodo natalizio ci sono più occasioni di assembramenti e infine il fatto che domenica 12 in centro storico saranno allestiti i mercatini di Natale. Per chi viola l’obbligo sono previste multe da 400 a 3 mila euro.

Gavi: concerto di Natale

Il concerto di Natale si terrà invece venerdì 17 dicembre nella chiesa di San Giacomo, dove alle 21.00 – diretto da Raffaella Tassistro – si esibirà il coro di voci bianche dell’Accademia MusicArte di Novi Ligure, con Bartolomeo Angelillo al violino e Gianluca Faragli al pianoforte. L’evento è organizzato dal Rotaract Gavi Libarna e dall’associazione Cori Piemontesi. Ingresso a offerta per l’associazione La Torre, che si dedica ai pazienti oncologici terminali seguiti a domicilio.

