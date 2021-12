Galà d'inverno con Carlo Romano, oboista di Morricone

NOVI LIGURE — Prenderà il via domani, domenica 12 dicembre, la stagione concertistica di Novi Ligure in vista del Natale. Il primo appuntamento è per le 17.00 al museo dei Campionissimi con il concerto dell’Orchestra di fiati e percussioni del liceo musicale di Alessandria, inserito nel programma di “Musica al museo”, promosso dall’Istituto Comprensivo 2 di Novi.

Alla sera, alle 20.30, nella chiesa di San Nicolò si terrà il Gran Galà d’inverno, organizzato dall’associazione Novi Musica e Cultura. Ad esibirsi l’ensemble “I cameristi cromatici”, diretti dal maestro Maurizio Billi che proporranno musiche di Bach, Vivaldi, Rota, Morricone e Piazzolla. Sarà presente anche Carlo Romano, già primo oboe solista dell’orchestra sinfonica della Rai. È considerato dal pubblico e dalla critica tra i migliori oboisti italiani. Accanto a Romano vi saranno i violini Constantin Beschieru ed Enxhi Nini, e il soprano Federica Balucani. Nel corso della serata sarà consegnato l’Excelsior d’Oro.

Corale Novese, un ricordo in musica per Paolo Ferrari Il concerto di Natale del sodalizio sarà dedicato al corista di Novi Ligure, cultore del dialetto e punto di riferimento della Merella

Avvicinandosi al Natale protagonisti saranno i gruppi corali. Sabato 18 dicembre, alle 21.00, nella chiesa Collegiata sarà “Natale insieme” con il Coro Novincanto e il Coro della Conte di Genova. Domenica 19 dicembre l’Accademia MusicArte eseguirà il concerto di Natale sempre in Collegiata: alle 18.00 messa cantata e alle 18.45 concerto. Chiuderà il cartellone mercoledì 23 dicembre, alle 21.00, nella chiesa di San Pietro, la Corale Novese con un concerto di Natale in ricordo di Paolo Ferrari.